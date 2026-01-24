Раскрыт статус подростка из Красноярска в деле о похищении и мошенничестве

СК: 14-летний подросток из Красноярска признан потерпевшим

14-летний подросток из Красноярска признан потерпевшим. Об этом сообщает РИА Новости на собственный источник в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

По его словам, мальчик проходит в деле о похищении и в деле о мошенничестве в качестве потерпевшего.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец – известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. На следующий день подростка нашли на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

Выяснилось, что вместе с подростком она взломала сейфы его отца и похитила три миллиона рублей.