Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 24 января 2026Силовые структуры

Раскрыт статус подростка из Красноярска в деле о похищении и мошенничестве

СК: 14-летний подросток из Красноярска признан потерпевшим
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

14-летний подросток из Красноярска признан потерпевшим. Об этом сообщает РИА Новости на собственный источник в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

По его словам, мальчик проходит в деле о похищении и в деле о мошенничестве в качестве потерпевшего.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец – известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. На следующий день подростка нашли на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

Выяснилось, что вместе с подростком она взломала сейфы его отца и похитила три миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Москвичка призналась в жестокой расправе над сыном

    В Москве стало меньше микроквартир

    Россиянка получила ожоги лица после фототерапии

    В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

    В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

    В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

    Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok