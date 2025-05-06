Пехота ВСУ пошла в новую атаку на Теткино в Курской области

«РВ»: ВСУ пошли в новую атаку на поселок Теткино Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в новую атаку на поселок Теткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По его данным, украинские подразделения около 16:00 мск выдвинулись в сторону опорного пункта российских десантников в курском приграничье. Бойцы армии России оказывают противнику сопротивление, отмечает «РВ».

Помимо этого, разведка зафиксировала активизацию ВСУ в лесопосадках еще на нескольких участках в приграничной зоне, добавляет канал.

Ранее 6 мая о новой попытке ВСУ зайти в Курскую область заявил экс-советник бывшего главы региона Роман Алехин. Целью атаки он назвал российские позиции в окрестностях Теткино. Алехин предположил, что украинские войска могут пойти в направлении другого курского населенного пункта — поселка Новый Путь.