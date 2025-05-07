Над регионом России сбили свыше сотни воздушных целей и одну крылатую ракету

Брянский губернатор Богомаз: Уничтожено 140 воздушных целей, в том числе ракета

С вечера вторника, 6 мая, над Брянской областью сбили свыше сотни воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — отчитался Богомаз.

По данным губернатора, в отражении мощейшей атаки на регион участвовали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, а также брянского подразделения Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск».

ВСУ в ночь на 7 мая массово атаковали регионы России с помощью беспилотников. Под удар попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия.