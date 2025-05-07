Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 7 мая 2025Россия

Над регионом России сбили свыше сотни воздушных целей и одну крылатую ракету

Брянский губернатор Богомаз: Уничтожено 140 воздушных целей, в том числе ракета
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С вечера вторника, 6 мая, над Брянской областью сбили свыше сотни воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — отчитался Богомаз.

По данным губернатора, в отражении мощейшей атаки на регион участвовали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, а также брянского подразделения Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск».

ВСУ в ночь на 7 мая массово атаковали регионы России с помощью беспилотников. Под удар попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

    В Индии назвали Пакистан убежищем террористов

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости