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15:22, 28 апреля 2025Россия

Кремль назвал объявленное в зоне СВО перемирие в честь Дня Победы инициативой Путина

Песков назвал инициативой Путина перемирие в зоне СВО в честь 80-летия Победы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Перемирие, объявленное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — инициатива президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Да. Это инициатива президента», — сказал пресс-секретарь главы государства. Других данных о решении Путина он не привел.

Путин объявил о новом перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы 28 апреля. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая и станет вторым с начала проведения специальной военной операции.

Первое такое перемирие было приурочено к празднику Пасхи – оно длилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Минобороны заявляли, что Россия придерживалась режима прекращения огня, а со стороны ВСУ было зафиксировано 4900 нарушений.

ЖЗЛ
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