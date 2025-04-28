Кремль назвал объявленное в зоне СВО перемирие в честь Дня Победы инициативой Путина

Песков назвал инициативой Путина перемирие в зоне СВО в честь 80-летия Победы

Перемирие, объявленное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — инициатива президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Да. Это инициатива президента», — сказал пресс-секретарь главы государства. Других данных о решении Путина он не привел.

Путин объявил о новом перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы 28 апреля. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая и станет вторым с начала проведения специальной военной операции.

Первое такое перемирие было приурочено к празднику Пасхи – оно длилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Минобороны заявляли, что Россия придерживалась режима прекращения огня, а со стороны ВСУ было зафиксировано 4900 нарушений.