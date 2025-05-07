Стало известно о подготовке ВСУ серьезных провокаций в Москве во время перемирия

Mash: ВСУ готовят серьезные провокации в Москве во время перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят серьезные провокации в Москве во время объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия. Об этом сообщил Mash в Telegram со ссылкой на источники.

По информации издания, на провокации может последовать серьезный ответ, который затронет Киев. Из-за этого местные власти якобы начали вывозить из страны свои семьи.

Журналистам также стало известно, что Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешниками». Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ в случае нарушения Киевом майского перемирия. Он подчеркнул, что предложение Путина все еще актуально.

28 апреля президент России объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Кроме того, украинский лидер намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.