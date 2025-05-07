Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 7 мая 2025Россия

Стало известно о подготовке ВСУ серьезных провокаций в Москве во время перемирия

Mash: ВСУ готовят серьезные провокации в Москве во время перемирия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят серьезные провокации в Москве во время объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия. Об этом сообщил Mash в Telegram со ссылкой на источники.

По информации издания, на провокации может последовать серьезный ответ, который затронет Киев. Из-за этого местные власти якобы начали вывозить из страны свои семьи.

Журналистам также стало известно, что Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешниками». Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ в случае нарушения Киевом майского перемирия. Он подчеркнул, что предложение Путина все еще актуально.

28 апреля президент России объявил новое перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут остановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Москва ожидает, что Киев последует этому примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Кроме того, украинский лидер намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

    Новый канцлер Германии ответил на критику со стороны США

    Орбакайте впервые высказалась об СВО

    В России пообещали награду в миллион рублей за поимку маньяка

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo появилась на Met Gala с новым имиджем

    России предсказали исчезновение гипермаркетов и торговых центров

    Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

    Стало известно о возобновлении переговоров по «Силе Сибири-2»

    Крупнейшая российская авиакомпания заявила о задержках рейсов

    Врач предупредил о вреде популярной летней обуви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости