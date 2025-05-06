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13:15, 6 мая 2025Россия

В Кремле заявили об ответе на нарушения Киевом майского перемирия

Песков: Россия даст адекватный ответ в случае нарушения ВСУ майского перемирия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия даст адекватный ответ в случае нарушения Киевом майского перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая огонь будет прекращен. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина актуальна.

«Однако в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — обозначил Песков.

Ранее перемирие было объявлено в честь праздника Пасхи. Боевые действия прекращались с 18 часов 19 апреля до нуля часов 21 апреля. Затем Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — майском.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение перемирия в честь Дня Победы и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней. Отвечая на его слова зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в случае реальной провокации 9 мая никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

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