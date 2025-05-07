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08:45, 7 мая 2025Россия

Стало известно о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область еще с одного направления

ВСУ попытались атаковать Курскую область в направлении поселка Новый Путь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи бронетехники попытались атаковать Курскую область в направлении поселка Новый Путь Глушковского района. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации авторов поста, в результате уничтожены два украинских бронетранспортера М-113, боевая бронемашина (ББМ) «Козак», боевая машина пехоты Bradley, а также инженерная машина разминирования. Потери среди личного состава ВСУ не уточняются.

Ранее сообщалось, что Украина также начала новую волну наступления на курский поселок Теткино. Как стало известно, бронегруппа ВСУ с станком и ББМ выдвинулась из сумских населенных пунктов Искрисковщина и Будки.

5 мая ВСУ начали предпринимать новые попытки наступления на Курскую область. 6 мая военкоры сообщали, что украинским войска удалось войти в Теткино.

ЖЗЛ
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