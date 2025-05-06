Стало известно о боях с ВСУ в российском приграничье

WarGonzo: Ведутся бои с ВСУ в Теткино Курской области

В Теткино Курской области ведутся бои с зашедшими на российскую территорию солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По данным канала, ВСУ удалось зайти в российский приграничный поселок несколькими малыми группами на квадроциклах и мотоциклах, после чего солдаты спешились и попытались рассредоточиться на территории населенного пункта.

Сообщается, что сейчас ведутся бои идут в районе улицы Чапаева на окраине Теткино. WarGonzo утверждает, что российские артиллеристы уничтожили большую часть проникших в населенный пункт украинских солдат, и продолжают наносить удары по их позициям.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ окружить Теткино. По данным канала «Управление Z», противник начал наступление со стороны населенного пункта Искрисковщина Сумской области.