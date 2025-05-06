Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 6 мая 2025Россия

Стало известно о боях с ВСУ в российском приграничье

WarGonzo: Ведутся бои с ВСУ в Теткино Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Теткино Курской области ведутся бои с зашедшими на российскую территорию солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

По данным канала, ВСУ удалось зайти в российский приграничный поселок несколькими малыми группами на квадроциклах и мотоциклах, после чего солдаты спешились и попытались рассредоточиться на территории населенного пункта.

Сообщается, что сейчас ведутся бои идут в районе улицы Чапаева на окраине Теткино. WarGonzo утверждает, что российские артиллеристы уничтожили большую часть проникших в населенный пункт украинских солдат, и продолжают наносить удары по их позициям.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ окружить Теткино. По данным канала «Управление Z», противник начал наступление со стороны населенного пункта Искрисковщина Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?

    В одном регионе России захотели запустить прямые рейсы в Оман

    Определились финалисты Кубка Гагарина

    Названы потери ВСУ во время штурма границы Курской области

    Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в освобождении заложника

    Известный певец примет участие в «Бессмертном полку»

    Трамп пообещал сделать очень большое объявление

    Турция и США объединили усилия по урегулированию на Украине

    ФСБ вскрыла в российском регионе аферу с импортозамещающим ПО на 36 миллионов рублей

    В России собрались разрешить внесудебную блокировку счетов подозреваемых в мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости