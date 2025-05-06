Над шестью регионами России сбили 57 беспилотников

Минобороны: Над шестью регионами России за вечер сбили 57 беспилотников

Над шестью регионами России за вечер сбили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за вечер 6 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 31 дрон был сбит над Брянской областью, 14 — над Курской, семь — над Орловской, а также по два над Калужской и Рязанской областями. Еще один беспилотник сбили над Крымом.

Ранее жителей двух городов Московской области предупредили о воздушной опасности. Речь идет о Жуковском и Раменском. В городах ввели режим «Внимание по БПЛА». Население призвали укрыться в зданиях, а также отойти подальше от окон.