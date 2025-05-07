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12:09, 7 мая 2025Россия

Эвакуацию жителей начали из части российского города после атаки ВСУ

Губернатор Ситников: Жителей южной части Неи эвакуируют из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

В Костромской области жителей южной части города Неи решили эвакуировать после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте администрации российского региона.

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника. В районе сохраняется воздушная опасность. В связи с происшествием на заседании оперативного штаба принято решение об эвакуации жителей из южной части города Нея», — говорится в сообщении.

Жителей части российского города эвакуируют в помещения нейского подразделения Костромского автотранспортного колледжа. Тем людям, у которых есть транспорт, покинуть опасную зону власти рекомендовали самостоятельно. Если есть возможность, можно также переехать к знакомым или родственникам в северную часть города. Для тех, у кого нет личного транспорта, власти организуют пункты сбора для эвакуации.

В Нею уже выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он проверит, как организованы мероприятия в связи с происшествием. О том, почему из южной части города требуется эвакуация, информации не приводится.

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Костромскую область ночью 7 мая. Его сбили в Нейском районе, где, как сообщал губернатор, разрушений и пострадавших нет. Помимо Костромской области, Украина массово атаковала и другие российские регионы.

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