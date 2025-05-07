Жителей российского города решили эвакуировать после атаки беспилотника ВСУ

Костромской губернатор Ситников: Жителей Неи решили эвакуировать после атаки ВСУ

Жителей города Неи Костромской области решили эвакуировать после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

Он пояснил, что граждан будут вывозить из южной части Неи. Сам Ситников уже созвал оперативный штаб и выехал в город.

Губернатор намерен лично проверить условия, созданные для людей в пункте временного размещения. В Нее проживают около 8 тысячи человек.

7 мая Ситников рассказал об отражении атаки украинского дрона в Костромской области. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях не поступало. Глава региона предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия. В случае обнаружения опасных предметов он рекомендовал гражданам обращаться по номеру 112 и отойти от них на безопасное расстояние.