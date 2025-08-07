Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Суровикино

В сети появились кадры из атакованного ВСУ Суровикино в Волгоградской области

В сети появились кадры из Суровикино Волгоградской области, которое попало под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен жужжащий звук мотора беспилотника, который приближается, а также голоса местных жителей, которые пытаются найти летательный аппарат в небе. Взрывов и других громких звуков на ролике не слышно.

ВСУ атаковали Суровикино в ночь на четверг, 7 августа. На железнодорожной станции в населенном пункте начался пожар в административном здании, обломки дрона также упали на станции Максима Горького.

По данным Минобороны, над Волгоградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар также попали Ростовская, Белгородская, Курская и Орловская области, а также Краснодарский край, Крым, Черное и Азовское моря.