06:22, 7 августа 2025

В российском регионе после падения беспилотника загорелось поле

В Краснодарском крае после падения обломков беспилотника загорелось поле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Краснодарском крае фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Возгорание произошло в станице Новомышастовской. В штабе уточнили, что огонь удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.

Помимо этого, в станице Полтавской обломки дрона упали на территории элеватора, что также привело к небольшому пожару. Он был потушен до приезда пожарных.

«На месте работают специалисты оперативных и специальных служб», — говорится в сообщении.

В ночь на четверг, 7 августа, в Новороссийска прогремели мощные взрывы. По информации Shot, город атаковали украинские дроны и безэкипажные катера.

