Зеленский обратился к двум дружественным России странам после ударов по Украине

Зеленский обратился к Венгрии и Китаю после удара российских войск по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгрия и Китай должны отреагировать на удары российских войск по территории Украины. К властям двух дружественных Москве стран в своем Telegram-канале обратился президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии», — написал он.

Политик также призвал ввести новые «жесткие санкции» против России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мира на Украине можно добиться и без введения временного перемирия. По его словам, главное в урегулировании конфликта — добиться длительного мира между странами.

