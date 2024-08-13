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13:10, 13 августа 2024Россия

Минобороны России заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России: подразделения «Центра» взяли под контроль Лисичное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что населенный пункт Лисичное перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Они же нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Дружбы, Торецка, Нелеповки, Розовки, Гродовки и Заветного в ДНР.

Помимо этого, в этой зоне боевых действий армия России отразила четыре контратаки штурмовых бригад противника, а также штормовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. В зоне ответственности «Центра» Украина, в частности, потеряла до 635 и американский танк Abrams за сутки.

Днем ранее, 12 августа, президент Владимир Путин заявлял, что армия России увеличивает темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам главы государства, темпы наступления увеличились в полтора раза — на этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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