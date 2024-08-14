В Запорожье прозвучал мощный взрыв

Рогов: в результате ракетного удара в Запорожье прозвучал взрыв

В находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучал мощный и объемный взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщает сопредседатель российского координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал ракетный удар по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Ранее Рогов сообщал об активизации российских войск в Запорожской области и нанесении ударов по позициям украинской армии на степногорском направлении. В частности, он отметил, что в районе города Пятихатки и севернее артиллерия и авиация ВС России выбивают предназначенные для контрбатарейной борьбы радиолокационные станции и артиллерию противника.