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16:23, 14 августа 2024Бывший СССР

В Запорожье прозвучал мощный взрыв

Рогов: в результате ракетного удара в Запорожье прозвучал взрыв
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Leah Millis / Reuters

В находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучал мощный и объемный взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщает сопредседатель российского координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал ракетный удар по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Ранее Рогов сообщал об активизации российских войск в Запорожской области и нанесении ударов по позициям украинской армии на степногорском направлении. В частности, он отметил, что в районе города Пятихатки и севернее артиллерия и авиация ВС России выбивают предназначенные для контрбатарейной борьбы радиолокационные станции и артиллерию противника.

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      Алевтина Запольская
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