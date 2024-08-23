Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами

Рогов: ВСУ наносят удары по Запорожской области кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наносят удары по Запорожской области запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики усилили удары по мирным городам и районам Запорожской области кассетными боеприпасами», — заявил Рогов.

Он добавил, что под удар попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

Ранее Рогов рассказал о комбинированном ударе по ВСУ под Запорожьем. По его словам, удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда ВСУ в последнее время стягивает резервы и военную технику.