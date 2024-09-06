Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

Зеленский: ВСУ нужно дальнобойное оружие для нанесения ударов по аэродромам в РФ

Украине нужно западное дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по российским военным аэродромам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо атаковать аэродромы, находящиеся в 100-150 километрах от границы, с которых взлетают бомбардировщики.

«Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них [военных аэродромов]. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским», — объяснил он.

Ранее украинский лидер заявил, что одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ недостаточно. Чтобы удовлетворить запросы Украины на военную поддержку, необходимо предоставить ВСУ и сами ракеты.