На Украине заявили о невозможности мобилизации людей с 18 лет

Умеров: мобилизация украинцев с 18 лет невозможна из-за решения Рады

Мобилизация украинцев с 18 до 25 лет невозможна, так как соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает ТАСС.

«Партнеры интересуются, почему мы не мобилизуем людей в возрасте от 18 до 25 лет. Мы им поясняем, что это условие Верховной Рады, которое позволяет нам мобилизовать людей только с 25 до 60 лет», — сказал он. Министр подчеркнул, что такие вопросы задают властям Украины часто.

Он также подчеркнул, что оборонное ведомство республики всегда готово дать людям выбор, однако сейчас исходит из норм законодательства.

Ранее Умеров заявил, что Украина обсуждает снижение возраста мобилизации в стране с властями США. По его словам, Вашингтон не оказывает давления на Киев в этом вопросе.