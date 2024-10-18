Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности мобилизации людей с 18 лет

Умеров: мобилизация украинцев с 18 лет невозможна из-за решения Рады

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Мобилизация украинцев с 18 до 25 лет невозможна, так как соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает ТАСС.

«Партнеры интересуются, почему мы не мобилизуем людей в возрасте от 18 до 25 лет. Мы им поясняем, что это условие Верховной Рады, которое позволяет нам мобилизовать людей только с 25 до 60 лет», — сказал он. Министр подчеркнул, что такие вопросы задают властям Украины часто.

Он также подчеркнул, что оборонное ведомство республики всегда готово дать людям выбор, однако сейчас исходит из норм законодательства.

Ранее Умеров заявил, что Украина обсуждает снижение возраста мобилизации в стране с властями США. По его словам, Вашингтон не оказывает давления на Киев в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кеш не вариант». Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать один актив

      В НАТО высказались о снижении поддержки Украины

      Россиянам назвали признаки мошенничества со счетчиками

      В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

      В МИД России заявили о готовности Зеленского продать страну

      «Калашников» испытает боевые электромотоциклы

      На Украине полиция опечатала собор УПЦ после попытки его захвата со стороны ПЦУ

      На Украине терапевт медэкспертизы купил себе 13 квартир и три Tesla

      Болгар опубликовала фото с Дуровым после блокировки аккаунта в Instagram

      Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше