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22:17, 20 декабря 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали снижение возраста мобилизации

Волянский: Украина снизит возраст мобилизации до 18-20 лет в 2025 году из-за США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года власти Украины вынужденно снизят возраст мобилизации из-за давления со стороны США. Об этом он высказался в эфире телеканала «Новости. LIVE».

Волянский анонсировал снижение возраста мобилизации до 18-20 лет и напомнил, что власти США и партнеры из Европы призывают Киев принять эту меру с 2022 года.

«В следующем году, я думаю, в месяцах январь, февраль, март будет утверждено такое решение. На это давит американская администрация», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами. По его словам, нет разницы между военными 20 или 30 лет, если у них нет оружия.

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