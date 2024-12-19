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17:40, 19 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами

Зеленский: Киев не снижает возраст мобилизации из-за нехватки оружия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Киев не снижает возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки оружия у солдат. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

По его словам, нет разницы между военными 20 или 30 лет, если у них нет оружия. Украинский лидер также подчеркнул, что союзники Киева указывают на физические возможности военных, не учитывая возможности для их оснащения.

«Касаемо снижения возраста мобилизации. Если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница, ему 20 лет или 30? Партнеры обращают внимание на физические возможности военных, а у нас бригады "голые"», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал разговор о снижении возраста мобилизации в стране нечестным со стороны партнеров Киева. По его словам, нынешний конфликт не напоминает Первую мировую со значительным участием пехоты, а большее значение имеют технологии, артиллерия, авиация и БПЛА.

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