Зеленский назвал снижение возраста мобилизации нечестным разговором со стороны Запада

Зеленский: разговор о снижении возраста мобилизации на Украине нечестный

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нечестным разговором снижение возраста мобилизации в стране. Его слова передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Снижение мобилизационного возраста — это нечестный разговор. Я это публично и непублично лидерам [стран Запада] говорил. Это просто не честно», — рассказал Зеленский.

По его словам, нынешний конфликт не напоминает Первую мировую со значительным участием пехоты, а большее значение имеют технологии, артиллерия, авиация и БПЛА.

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. Он назвал вопрос очень сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.