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17:55, 18 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал снижение возраста мобилизации нечестным разговором со стороны Запада

Зеленский: разговор о снижении возраста мобилизации на Украине нечестный
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нечестным разговором снижение возраста мобилизации в стране. Его слова передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Снижение мобилизационного возраста — это нечестный разговор. Я это публично и непублично лидерам [стран Запада] говорил. Это просто не честно», — рассказал Зеленский.

По его словам, нынешний конфликт не напоминает Первую мировую со значительным участием пехоты, а большее значение имеют технологии, артиллерия, авиация и БПЛА.

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. Он назвал вопрос очень сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.

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