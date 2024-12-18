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17:39, 18 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский допустил возвращение в комики

Зеленский допустил возвращение в комики после окончания президентского срока
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. Об этом политик заявил в интервью Le Parisien.

«Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — рассказал Зеленский.

Зеленский ответил на вопрос о возможном возобновлении своей карьеры комика. Он назвал вопрос очень сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.

Ранее Зеленский объявил о желании не спешить с окончанием конфликта на Украине. Он добавил, что Киев не собирается сдаваться, несмотря на призывы многих мировых лидеров объявить о прекращении конфликта.

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