Зеленский допустил возвращение в комики после окончания президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. Об этом политик заявил в интервью Le Parisien.

«Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — рассказал Зеленский.

Зеленский ответил на вопрос о возможном возобновлении своей карьеры комика. Он назвал вопрос очень сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.

Ранее Зеленский объявил о желании не спешить с окончанием конфликта на Украине. Он добавил, что Киев не собирается сдаваться, несмотря на призывы многих мировых лидеров объявить о прекращении конфликта.