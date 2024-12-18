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09:56, 18 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский объявил о желании не спешить с окончанием конфликта на Украине

Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Le Parisien.

«[Избранный президент США Дональд] Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев не собирается сдаваться, несмотря на призывы многих мировых лидеров объявить о прекращении конфликта.

Ранее Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам между Украиной и Россией. Он считает, что у главы венгерского кабмина нет рычагов давления на Москву.

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