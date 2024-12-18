Зеленский объявил о желании не спешить с окончанием конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Le Parisien.
«[Избранный президент США Дональд] Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет», — заявил Зеленский.
Он добавил, что Киев не собирается сдаваться, несмотря на призывы многих мировых лидеров объявить о прекращении конфликта.
Ранее Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам между Украиной и Россией. Он считает, что у главы венгерского кабмина нет рычагов давления на Москву.