Зеленский объявил о желании не спешить с окончанием конфликта на Украине

Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Le Parisien.

«[Избранный президент США Дональд] Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев не собирается сдаваться, несмотря на призывы многих мировых лидеров объявить о прекращении конфликта.

Ранее Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам между Украиной и Россией. Он считает, что у главы венгерского кабмина нет рычагов давления на Москву.

