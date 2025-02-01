В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Спецпосланник Трампа Келлог назвал завершение конфликта на Украине интересом США

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

«Это действительно в интересах нашей национальной безопасности», — отметил дипломат.

Ранее Трамп пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным по Украине. «Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — отметил он.

До этого Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

