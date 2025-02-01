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02:38, 1 февраля 2025Мир

В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Спецпосланник Трампа Келлог назвал завершение конфликта на Украине интересом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

«Это действительно в интересах нашей национальной безопасности», — отметил дипломат.

Ранее Трамп пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным по Украине. «Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — отметил он.

До этого Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

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