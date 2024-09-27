Зеленский прибыл к Трампу под усиленной охраной

Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной полиции

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом под усиленной охраной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Кортеж Зеленского под усиленной охраной полиции подъехал к башне Trump Tower в Нью-Йорке. Вокруг здания дежурят полиция и спецслужбы, движение машин частично перекрыто. Также установлены бетонные и металлические ограждения и автоматические барьеры для проезда автомобилей вдоль улицы, находящейся рядом с башней.

Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Президент Украины заявил, что встреча с бывшим американским лидером поспособствует прекращению конфликта на Украине.

До этого Зеленский встретился с действующим президентом США Джо Байденом. Сообщается, что он ознакомил американского лидера с «планом победы», который они обсудят во время переговоров в Вашингтоне.

