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17:44, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл к Трампу под усиленной охраной

Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной полиции

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом под усиленной охраной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Кортеж Зеленского под усиленной охраной полиции подъехал к башне Trump Tower в Нью-Йорке. Вокруг здания дежурят полиция и спецслужбы, движение машин частично перекрыто. Также установлены бетонные и металлические ограждения и автоматические барьеры для проезда автомобилей вдоль улицы, находящейся рядом с башней.

Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Президент Украины заявил, что встреча с бывшим американским лидером поспособствует прекращению конфликта на Украине.

До этого Зеленский встретился с действующим президентом США Джо Байденом. Сообщается, что он ознакомил американского лидера с «планом победы», который они обсудят во время переговоров в Вашингтоне.

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      Илья Таксюр
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