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01:03, 27 сентября 2024Мир

Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече в Нью-Йорке
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Кандидат на пост президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.

«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи», — говорится в письме. Президент Украины заявил о важности личной встречи с Трампом, «чтобы понимать друг друга на 100 процентов».

Зеленский добавил, что встреча с бывшим американским лидером поспособствует прекращению конфликта на Украине. Он также подтвердил информацию о том, что его команда уже запрашивала встречи с Трампом.

Ранее Зеленский провел встречу с действующим президентом США Джо Байденом. Сообщается, что он ознакомил американского лидера с «планом победы», обсудить который лидеры договорились во время переговоров в Вашингтоне.

26 сентября Трамп заявил, что Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Также Трамп выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их «грязными».

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      Марина Совина
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