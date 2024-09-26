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10:22, 26 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский и Байден провели встречу

Зеленский и Байден провели встречу на полях Генассамблеи ООН

Фото: Yves Herman / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера.

«Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена и Соединенные Штаты Америки за оказанную Украине поддержку», — указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский ознакомил Байдена с ситуацией на фронте и с «планом победы», обсудить который лидеры договорились во время переговоров в Вашингтоне.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Также Трамп выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их «грязными».

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      Валентин Карант
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