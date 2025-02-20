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21:55, 20 февраля 2025Мир

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа действиями Зеленского

Советник президента США Уолтц: Трамп разочарован действиями Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и риторикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Белого дома Майкл Уолтц, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

По его словам, некоторые высказывания Зеленского о Трампе имеют характер оскорблений, это неприемлемо. Уолтц добавил, что украинский лидер предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Соединенных Штатов вместо конструктивной работы по сделке по ресурсам.

Ранее Трамп сообщил, что власти Украины сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. Он также указал на то, что во время поездки американского министра финансов Скотта Бессента в Киев с ним обошлись грубо.

До этого Зеленский заявил, что требование Трампа к Украине вернуть потраченные на нее 500 миллиардов долларов — это несерьезный разговор. По его словам, у Украины с США абсолютно разные цифры финансовой помощи.

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