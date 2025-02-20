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07:01, 20 февраля 2025Мир

Трамп решил «воскресить» сделку с Украиной по металлам

Трамп сообщил о планах возродить сделку с Украиной по добыче минералов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен «воскресить» сделку с Украиной по редкоземельным металлам, несмотря на позицию Киева. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил, что планирует возродить сделку, предупредив, что в противном случае «будет не слишком весело». О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам. До этого украинский лидер Владимир Зеленский предложил редкоземельные металлы взамен на гарантии безопасности от Вашингтона.

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