Трамп решил «воскресить» сделку с Украиной по металлам

Трамп сообщил о планах возродить сделку с Украиной по добыче минералов

Президент США Дональд Трамп намерен «воскресить» сделку с Украиной по редкоземельным металлам, несмотря на позицию Киева. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил, что планирует возродить сделку, предупредив, что в противном случае «будет не слишком весело». О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным металлам. До этого украинский лидер Владимир Зеленский предложил редкоземельные металлы взамен на гарантии безопасности от Вашингтона.