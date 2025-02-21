Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа от предложенной США сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы она опубликовала на своей странице в социальной сети X.
«Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс"», — отметил госсекретарь.
Рубио добавил, что спустя два дня он увидел заявление Зеленского, который сказал, что якобы отклонил сделку по металлам и заявил главе Минфина США Скотту Бессенту на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что «ни в коем случае» не станет подписывать предложенный им документ. «Но на той встрече все было не так», — подчеркнул Рубио.
Ранее беседовавший с украинским лидером американский законодатель-республиканец раскрыл детали встречи Зеленского и Бессента. Президент Украины рассказал ему, что министр финансов США требовал от него подписать соглашение вслепую, иначе «люди в Вашингтоне» будут очень расстроены.