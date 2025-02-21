Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

Рубио: Зеленский соврал насчет своего отказа от предложенной США сделки

Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа от предложенной США сделки по редкоземельным металлам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс"», — отметил госсекретарь.

Рубио добавил, что спустя два дня он увидел заявление Зеленского, который сказал, что якобы отклонил сделку по металлам и заявил главе Минфина США Скотту Бессенту на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что «ни в коем случае» не станет подписывать предложенный им документ. «Но на той встрече все было не так», — подчеркнул Рубио.

Ранее беседовавший с украинским лидером американский законодатель-республиканец раскрыл детали встречи Зеленского и Бессента. Президент Украины рассказал ему, что министр финансов США требовал от него подписать соглашение вслепую, иначе «люди в Вашингтоне» будут очень расстроены.