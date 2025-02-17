Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 17 февраля 2025Мир

«У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

Глава Минфина США дал Зеленскому час на решение по минералам Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Stefan Zeitz / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе недавнего визита в Киев потребовал от президента Украины Владимира Зеленского дать Вашингтону доступ к минеральным ресурсам страны, утверждает газета The Economist.

По данным источника издания, Зеленский надеялся, что он будет говорить с Бессентом о продолжении финансовой поддержки Украины, но вместо этого украинскому президенту неожиданно вручили меморандум.

Предложение требовало минеральных богатств его страны в полном объеме. У Зеленского был час, чтобы согласиться

The Economist

The Economist назвал такое требование жестоким.

Киев договорился об отсрочке соглашения

Газета добавила, что «не привыкший к такому прямолинейному обращению» украинский президент отказался от требования Бессента и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию. Там американская стороны якобы снова надавила, потребовав от Украины пообещать природных ресурсов на 500 миллиардов долларов в качестве погашения задолженности за военную помощь.

В итоге к 15 февраля украинская сторона договорилась об отсрочке исполнения и согласилась начать процесс переговоров. На пресс-конференции в Мюнхене Зеленский указал, что американское предложение не содержит никаких гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Мы можем подумать о том, как разделить ресурсы, как только гарантии безопасности будут ясны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Администрация Трампа захотела получить как минимум половину ресурсов Украины

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять украинским властям, что готова разместить в стране свои войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов страны.

При этом военные из США появились бы на Украине для охраны переданных Киевом ресурсов. Но это произошло бы только в случае прекращения боевых действий.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сам Скотт Бессент же подтверждал, что США хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. «Мы ожидаем отчетности [за предоставленную помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», — сказал он в ходе визита в Киев.

По его словам, участие Вашингтона может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны. Бессент также отметил, что он хотел дать американцам понять, что у США «есть доля и она будет приносить им прибыль».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

      Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым возглавил прокат в России и СНГ

      Экс-помощник заявил о страхе из-за сбывающихся пророчеств Жириновского

      В российском регионе задержали студента за попытку хищения криптовалюты

      Военкор объяснил значение возврата контроля России над еще одним селом в Курской области

      Лавров раскрыл ожидания Москвы от переговоров с США

      Сербия выразила готовность принять у себя переговоры по Украине

      Звезда «Сумерек» в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA

      Подполье сообщило о взрыве в районе базы ВСУ в Киевской области

      ФСБ вскрыла криминальную схему в российском морге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше