«У Зеленского был час». США потребовали от Украины дать им доступ к ресурсам страны. Что ответили в Киеве?

Глава Минфина США дал Зеленскому час на решение по минералам Украины

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе недавнего визита в Киев потребовал от президента Украины Владимира Зеленского дать Вашингтону доступ к минеральным ресурсам страны, утверждает газета The Economist.

По данным источника издания, Зеленский надеялся, что он будет говорить с Бессентом о продолжении финансовой поддержки Украины, но вместо этого украинскому президенту неожиданно вручили меморандум.

Предложение требовало минеральных богатств его страны в полном объеме. У Зеленского был час, чтобы согласиться The Economist

The Economist назвал такое требование жестоким.

Киев договорился об отсрочке соглашения

Газета добавила, что «не привыкший к такому прямолинейному обращению» украинский президент отказался от требования Бессента и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию. Там американская стороны якобы снова надавила, потребовав от Украины пообещать природных ресурсов на 500 миллиардов долларов в качестве погашения задолженности за военную помощь.

В итоге к 15 февраля украинская сторона договорилась об отсрочке исполнения и согласилась начать процесс переговоров. На пресс-конференции в Мюнхене Зеленский указал, что американское предложение не содержит никаких гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Мы можем подумать о том, как разделить ресурсы, как только гарантии безопасности будут ясны Владимир Зеленский президент Украины

Администрация Трампа захотела получить как минимум половину ресурсов Украины

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять украинским властям, что готова разместить в стране свои войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов страны.

При этом военные из США появились бы на Украине для охраны переданных Киевом ресурсов. Но это произошло бы только в случае прекращения боевых действий.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сам Скотт Бессент же подтверждал, что США хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. «Мы ожидаем отчетности [за предоставленную помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», — сказал он в ходе визита в Киев.

По его словам, участие Вашингтона может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны. Бессент также отметил, что он хотел дать американцам понять, что у США «есть доля и она будет приносить им прибыль».