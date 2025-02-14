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04:53, 14 февраля 2025Мир

США захотели получить долю в экономике Украины

Глава Минфина США Бессент: Вашингтон хочет иметь долю в экономике Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

США хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, передает Reuters.

«Причина, по которой я совершил визит [в Киев] — дать Украине понять, что мы ожидаем отчетности [за предоставленную помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», — сказал он.

По его словам, участие Вашингтона может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны. Бессент также отметил, что он хотел дать американцам понять, что у США «есть доля и она будет приносить им прибыль».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США представили Киеву проект соглашения по природным ресурсам. Он подчеркнул, что провел продуктивные и конструктивные переговоры с Бессентом.

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