Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о проекте соглашения по природным ресурсам с США

Зеленский: США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он заявил, что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и получил первый проект потенциальной сделки по природным ресурсам. По его словам, Украина сейчас изучает проект и надеется, что соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции на этой неделе. Он уточнил, что речь не идет о природных ресурсах на территориях, перешедших под контроль России.

Ранее Зеленский рассказал об опасениях по поводу контактов США и России. По его словам, он не знает, с кем общается президент США Дональд Трамп, так как получает информацию из открытых источников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поговорил с Путиным

      Пограничники в Эстонии отобрали у туристов из Италии значки с символами СССР

      Трамп оценил разговор с Путиным

      Россиянам назвали способ защититься от слабоумия

      Трамп после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

      Люди эволюционировали

      61-летний Брэд Питт снялся топлес в новом фильме

      Украине не понравились слова главы Пентагона о перспективах членства в НАТО

      Путин пригласил Трампа в Москву

      Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше