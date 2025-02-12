Зеленский рассказал о проекте соглашения по природным ресурсам с США

Зеленский: США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам

США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он заявил, что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и получил первый проект потенциальной сделки по природным ресурсам. По его словам, Украина сейчас изучает проект и надеется, что соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции на этой неделе. Он уточнил, что речь не идет о природных ресурсах на территориях, перешедших под контроль России.

Ранее Зеленский рассказал об опасениях по поводу контактов США и России. По его словам, он не знает, с кем общается президент США Дональд Трамп, так как получает информацию из открытых источников.