Зеленский рассказал об опасениях по поводу контактов США и России

Зеленский опасается, что США держат его в неведении о контактах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США держат его в неведении относительно переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

По его словам, он не знает, с кем общается президент США Дональд Трамп, так как получает информацию из открытых источников. Зеленский выразил сомнение в том, что Трамп ведет «какое-то количество бесед» с президентом России Владимиром Путиным. При этом он заключил, что команды обоих президентов находятся в контакте.

Он добавил, что представители администраций России и США, а также президенты этих стран, определенно, закулисно общались. Зеленский заключил, что главным вопросом остается то, принимаются ли в ходе такого общения какие-либо решения. По его словам, для мира очень опасно, если решения по Украине принимаются без ее участия.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО. Он добавил, что Вашингтон должен предоставить Киеву гарантии безопасности, которые бы не зависели от Москвы.