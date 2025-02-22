«Мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом». Зеленскому назвали способ реабилитироваться перед главой Белого дома

В офисе Зеленского сообщили о неготовности Киева к сделке по ископаемым с США

Чтобы помочь своей стране, президент Украины Владимир Зеленский должен спасти свои пошатнувшиеся из-за его резкой риторики отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом, считают украинские законодатели и эксперты, опрошенные The Washington Post. Способом исправить положение называют сделку по ископаемым с США, но Киев пока не готов подписать соглашение, отмечает источник «Общественного» в офисе Зеленского.

Отмечается, что вражда с Трампом может стать самой серьезной проблемой для Зеленского с момента начала специальной военной операции на Украине. В лице Трампа ему приходится иметь дело с союзником, который «известен тем, что затаивает обиды». Аналитики и украинские законодатели подчеркивают, что будущее Украины напрямую зависит от того, сможет ли Зеленский восстановить отношения с «самым могущественным союзником».

Независимо от обстоятельств, мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом. Нам нужно быть мудрее (...) нужно завоевать доверие и уважение Трампа, и сейчас это чрезвычайно сложно, однако не невозможно Александр Мережко председатель комитета Верховной Рады по внешней политике

Между тем европейские чиновники посоветовали Зеленскому не слишком обращать внимания на уколы Трампа по поводу его популярности и призвали не отказываться от сделки по природным ископаемым. Несколько украинских законодателей, в свою очередь, обвинили Зеленского в том, что он не подготовился к возвращению Трампа к власти.

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Зеленский должен согласиться на сделку по ископаемым

Европейские чиновники заверяют, что ситуация не безнадежно испорчена: Зеленский все еще может пойти на соглашение о ресурсах, однако потребовать гарантий безопасности перед подписанием. Украинские депутаты же предупреждают, что любые словесные нападки на Трампа сейчас абсолютно контрпродуктивны. Некоторые вообще сомневаются, что Зеленский сможет исправить причиненный резкими заявлениями ущерб, учитывая «личный характер вражды».

Экс-замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что, если бы политик подписал соглашение о ресурсах, Трамп, возможно, и потеплел бы к нему. Решение вместо этого наброситься на главу Белого дома было «определенно ошибкой». «Конечно, трудно справляться со своими эмоциями, но это необходимо делать с такой позиции, потому что он не обычный человек: он президент», — высказалась она.

Киев хочет гарантий безопасности

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев на грядущей неделе активизирует переговоры с США по полезным ископаемым. При этом он подчеркнул, что Украина хочет конкретных гарантий безопасности. Спикер добавил, что на данный момент идет работа, которая направлена на проведение очных переговоров между президентом США и Зеленским.

О том, что Украина не готова подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде, сообщал Sky News. Зеленский полагает, что в текущем виде соглашение отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины», уточнял собеседник телеканала.

Трамп назвал Зеленского диктатором

По словам американского президента, украинский лидер разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту. «Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предостерег республиканец. Он также назвал президента Украины «имевшим скромный успех комиком».

Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на продолжение американской военной и экономической помощи, несмотря на критику со стороны Трампа. Зеленский же заметил, что утверждения о его низкой поддержке населением являются дезинформацией. «Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — указал он.