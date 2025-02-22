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15:12, 22 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались о соглашении с США по полезным ископаемым

В офисе Зеленского сообщили, что Киев пока не готов к сделке по ископаемым
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев пока не готов к сделке с США по добыче полезных ископаемых на территории Украины. Об этом сообщает украинский канал «Общественное» со ссылкой на осведомленный источник в офисе президента Владимира Зеленского.

«Источник "Общественного" в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет», — говорится в публикации.

Ранее о том, что Киев не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде, заявил британский телеканал Sky News. Как уточнил собеседник канала, Зеленский полагает, что в текущем виде соглашение отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».

Перед этим сообщалось, что политолог Владимир Корнилов обвинил Зеленского в намеренном затягивании с подписанием сделки по полезным ископаемым. По словам эксперта, Зеленский надеется, что Европа уговорит президента США Дональда Трампа снизить давление на Украину.

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