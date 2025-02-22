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15:28, 22 февраля 2025Бывший СССР

Решение Зеленского «наброситься» на Трампа назвали ошибкой

WP: Решение Зеленского наброситься на президента США Трампа было ошибкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Решение президента Украины Владимира Владимира Зеленского «наброситься» на президента США Дональда Трампа было ошибкой. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

«Если бы Зеленский подписал соглашение о ресурсах, Трамп, возможно, сблизился бы с ним. Его решение вместо этого наброситься на Трампа было "определенно ошибкой"», — пишут авторы материала со ссылкой на Зеркаль.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл рассказал, что американцы разочарованы действиями Зеленского. Американские налогоплательщики тратят «сотни миллиардов долларов» на помощь Украине и разочарованы продолжающимся конфликтом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа от предложенной американской стороной сделки по редкоземельным минералам. По словам госсекретаря Рубио, на самом деле Зеленский на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом согласился на предложенные условия, но заявил, что все нужно «провести через законодательный процесс».

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