Спецпосланник Трампа заявил о разочаровании американцев действиями Зеленского

Спецпосланник Трампа Гренелл: Американцы разочарованы в Зеленском

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениями Ричард Гренелл заявил, что американцы разочарованы действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что американский народ действительно разочарован Зеленским. Я думаю, что есть большое разочарование, что он не принимает важные решения ради мира», — подчеркнул чиновник.

Гренелл добавил, что налогоплательщики в США тратят «сотни миллиардов долларов» на помощь Украине и разочарованы продолжающимся конфликтом.

Ранее Трамп заявил, что присутствие украинского лидера на мирных переговорах по Украине необязательно. «Он [Зеленский] был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто», — сказал политик.