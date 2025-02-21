Трамп назвал необязательным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Трамп: присутствие Зеленского на мирных переговорах по Украине необязательно

Присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на мирных переговорах по Украине необязательно. С таким заявлением в эфире радиостанции Fox News выступил президент США Дональд Трамп.

«Он [Зеленский] был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа. «Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского», — заметил парламентарий.