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00:49, 21 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Гончаренко назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом нардеп рассказал в интервью изданию The Hill.

«То, что происходит, — это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского», — посетовал он.

Говорить о том, что президент Соединенных Штатов находится «в пузыре дезинформации» было неправильным. После этого стало ясно, что Трамп отреагирует, посетовал Гончаренко.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. В соцсетях глава Штатов посетовал, что «не особо успешный некогда комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну». Также Дональд Трамп предположил, что Зеленский стремится извлечь выгоду из предоставленной Украине помощи, пытаясь сохранить продолжение финансирования.

После этого Владимир Зеленский назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией. Украинский лидер также подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг.

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