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19:06, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский отказался признать задолженность Штатам

Зеленский: Требуемую Трампом сумму будут выплачивать «10 поколений украинцев»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать финансовые требования американского лидера Дональда Трампа и задолженность своей страны США. Об этом он заявил на пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале офиса главы государства.

По словам Зеленского, он договаривался с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о выдаче гранта, а не кредита, поэтому Украина не намерена возвращать требуемую нынешней администрацией сумму.

«Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США, — заявил он. — Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев».

Зеленский подчеркнул, что Штаты выдали Украине именно 100 миллиардов долларов, а не сотни миллиардов, как утверждал Трамп. Стоимость всего военного конфликта для Украины и ее союзников он оценил в 320 миллиардов.

«120 миллиардов — Украина, 100 миллиардов — Европа и партнеры, 100 миллиардов — США», — подчеркнул украинский лидер.

Киев и Вашингтон готовятся заключить сделку, по которой доходы Украины от природных ресурсов будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие страны. Контролировать эти средства будут Штаты.

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