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23:08, 24 февраля 2025Россия

Путин оценил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Путин: Участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине востребовано
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину оценил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине, отметив, что оно востребовано.

«Их участие в переговорном процессе востребовано», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году. Вместе с тем он уверен, что для гарантированного мира, если вступления в НАТО в обозримом будущем не случится, Киев должен создать некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.

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