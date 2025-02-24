Путин оценил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Путин: Участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине востребовано

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину оценил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине, отметив, что оно востребовано.

«Их участие в переговорном процессе востребовано», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году. Вместе с тем он уверен, что для гарантированного мира, если вступления в НАТО в обозримом будущем не случится, Киев должен создать некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.