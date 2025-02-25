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00:10, 25 февраля 2025Россия

Путин отверг требования Европы к России

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Европейские страны не могут ничего требовать от России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».

По его словам, Европе следует выставлять условия кому-то другому. Политик отверг требования европейских государств к Москве. «Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он предложил Европе подумать, как она дошла до такой жизни.

Ранее Путин заявил, что Россия не закрывается от США и Европы, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения страны. Он обвинил США во втягивании России и Европы в конфликт на Украине.

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