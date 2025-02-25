Путин отверг требования Европы к России

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Европейские страны не могут ничего требовать от России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».

По его словам, Европе следует выставлять условия кому-то другому. Политик отверг требования европейских государств к Москве. «Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он предложил Европе подумать, как она дошла до такой жизни.

Ранее Путин заявил, что Россия не закрывается от США и Европы, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения страны. Он обвинил США во втягивании России и Европы в конфликт на Украине.