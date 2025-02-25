Путин отверг требования Европы к России

Европейские страны не могут ничего требовать от России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».
По его словам, Европе следует выставлять условия кому-то другому. Политик отверг требования европейских государств к Москве. «Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют», — подчеркнул Путин.
Кроме того, он предложил Европе подумать, как она дошла до такой жизни.
Ранее Путин заявил, что Россия не закрывается от США и Европы, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения страны. Он обвинил США во втягивании России и Европы в конфликт на Украине.