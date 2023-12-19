Путин обвинил США во втягивании России и Европы в конфликт на Украине

Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине, и у Москвы не было иного варианта, кроме как начать специальную военную операцию (СВО). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели — растащили Россию и Европу», — сказал российский лидер.

По словам Путина, США ставили перед собой цель вынудить Россию «сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд — наше, исконно российское», а также разорвать отношения с Украиной и европейскими странами. «Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Европа сама испортила отношения с Москвой, пренебрегая ее интересами и задвигая их на третий план.