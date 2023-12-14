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13:07, 14 декабря 2023Мир

Путин обвинил Европу в испорченных отношениях с Россией

Путин: Европа испортила отношения с Россией, пренебрегая ее интересами
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейские страны сами испортили отношения с Москвой, пренебрегая ее интересами и задвигая их на третий план. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Нормализация отношений зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли улучшение отношений России с Европой.

Ранее Путин сравнил рост ВВП России и Европы в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую.

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      Виктория Кондратьева
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