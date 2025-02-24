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23:52, 24 февраля 2025Россия

Путин призвал Европу посидеть дома и подумать

Путин предложил Европе подумать, как она дошла до такой жизни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил европейским странам со своими требованиями «посидеть дома» и подумать, «как они дошли до жизни такой», передает «Россия 1».

По словам главы государства, на протяжении тысячелетий европейские страны «требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют».

«Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», — призвал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Европе необходимо сохранить хорошие отношения с Москвой, если она хочет иметь статус одного из центров мира.

Кроме того, Путин раскритиковал европейских политиков за необдуманные решения, в том числе за сворачивание газовых контрактов.

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