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23:52, 7 ноября 2024Мир

Путин заявил о нехватке мозгов в Европе

Путин заявил, что в Европе не хватает мозгов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи раскритиковал европейских политиков за необдуманные решения, в том числе за сворачивание газовых контрактов. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!» — заявил российский лидер. По его словам, бывший канцлер Германии Герхард Шредер договаривался о газе не в собственных интересах, а в интересах немецкого народа.

Ранее Шредер заявил, что Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. По его мнению, им не удастся добиться желаемого, стремясь принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву.

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