Путин заявил, что в Европе не хватает мозгов

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи раскритиковал европейских политиков за необдуманные решения, в том числе за сворачивание газовых контрактов. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!» — заявил российский лидер. По его словам, бывший канцлер Германии Герхард Шредер договаривался о газе не в собственных интересах, а в интересах немецкого народа.

Ранее Шредер заявил, что Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. По его мнению, им не удастся добиться желаемого, стремясь принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву.