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21:59, 31 октября 2024Мир

В Германии рассказали о единственном способе завершить конфликт на Украине

Бывший канцлер ФРГ Шредер: чтобы завершить конфликт на Украине, нужны переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gregor Fischer / Pool / Reuters

Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, пишет РИА Новости.

Он отметил, что западные страны стремятся принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву. Однако, по его мнению, им не удастся добиться желаемого таким образом. «В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя», — убежден Шредер.

Он подчеркнул, что нежелание Запада обсудить с Россией урегулирование украинского кризиса является абсурдом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, что РФ можно только принудить к миру, является фатальной ошибкой.

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