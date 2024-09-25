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12:03, 25 сентября 2024Россия

В Кремле заявили о фатальной ошибке Зеленского

Песков: позиция Зеленского о принуждении РФ к миру является фатальной ошибкой

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что Российскую Федерацию (РФ) можно только принудить к миру, является фатальной ошибкой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит Ura.ru.

Как отметил пресс-секретарь президента России, украинский лидер заблуждается, выдвигая подобный тезис.

«Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условиями обеспечения безопасности и задач спецоперации», — разъяснил Песков.

До этого на Украине озвучили условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны.

Еще раньше украинский лидер во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказался против переговоров с Москвой. Так, Зеленский раскритиковал желающих говорить о конфликте с президентом России Владимиром Путиным.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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